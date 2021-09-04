Ольга Павлова: Спорт играет огромную роль в концепции сотрудничества стран СНГ

Согласно новой концепции развития сотрудничества стран СНГ уделяет огромное внимание спорту, сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова перед открытием первых игр стран СНГ в Казани.

«В конце прошлого года была утверждена новая концепция развития стран СНГ. Спорт занимает в нем огромное место. Мы очень серьезно готовились к этим Играм. Сделано все возможное, чтобы спортсмены комфортно себя чувствовали на этих соревнованиях», — отметила она.

Напомним, что сегодня в Казани состоится церемония открытия первых игр стран СНГ. В них поучаствуют более 1,1 тыс. спортсменов из стран содружества. Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября.