Ольга Павлова: Спорт и физическая культура – важный вектор развития Татарстана

Спорт и физическая культура — один из основных векторов развития Татарстана, прежде всего в селах республики. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» после обращения Президента республики Рустама Минниханова к Госсовету РТ поделилась депутат Госдумы России от РТ Ольга Павлова.

«Необходимо привлекать детей к занятиям спортом, потому что важный аспект и вектор развития Татарстана на сегодняшний день — это физическая культура и спорт, особенно на селе. Сельский тренер — это приоритет, потому что это гарант того, что дети будут заниматься спортом», — считает парламентарий.

Также Павлова выделила ряд других важных тезисов, обозначенных Президентом РТ. В их числе — повышение качества жизни граждан, которое является главным показателем развития региона, адаптация образования к инновационной экономике, нехватке кадров в образовании, введение Дня отца в Татарстане, проблемы экологии и перспективы развития сельского хозяйства.