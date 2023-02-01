Ольга Павлова: «Создание спортплощадок школ даст развитие и семейному спорту»

Секретарь Генерального совета политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Программной комиссии «Единой России» предложил дать регионам возможность направлять средства федерального бюджета, выделяемые на капитальный ремонт школ и на благоустройство пришкольных территорий. Член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова поддержала эту идею и отметила новый современный подход к строительству спортивной инфраструктуры.

«Мне это близко, потому что школьный спорт входит в партийный проект „Детский спорт“, который я курирую в Татарстане. К 2024 году каждая общеобразовательная школа должна иметь спортивный клуб. Чтобы этот клуб успешно функционировал, необходимо иметь соответствующую школьную спортивную инфраструктуру. До этого местные власти выделяли на это финансы из региональных бюджетов. Находить их было непросто. Сегодня эти средства будут выделяться из федерального бюджета. Это новый подход к строительству спортивной инфраструктуры», — подчеркнула Ольга Павлова

17 февраля 2021 года был подписан совместный приказ №89/59 Министерства спорта РФ и Министерства просвещения РФ «Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года». Для выполнения программы необходимо обеспечить школы необходимым оборудованием, спортивным инвентарем и соответствующей инфраструктурой. А также проводить систематический мониторинг материально-технического состояния спортивных объектов в школах.

«Школьные спортивные площадки будут еще и местом притяжения жителей близлежащего жилого массива и тем самым способствовать развитию семейного спорта. Это всё то, о чем говорил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта», — добавила Ольга Павлова.