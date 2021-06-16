Ольга Павлова: «Социальная политика и спорт – два приоритетных направления моей работы»

– Какой получилась ваша рабочая пятилетка в должности депутата Государственной Думы РФ?

– Уверена, что работа 7-го созыва Госдумы войдет в историю. На этот созыв пришлись два события, которые отразились на настоящем и будущем нашей страны, – коронавирус и голосование по поправкам в Конституцию РФ.

В условиях пандемии мы, депутаты, не прекращали свою работу. Старались помочь каждому гражданину. В масштабах страны разрабатывали и принимали законы, чтобы помочь людям и целым отраслям экономики страны справиться с последствиями пандемии. Помогали и адресно – приемы граждан не прекращались, а перешли в онлайн-формат. Мы были всегда на связи с людьми, делая все возможное, чтобы поддержать их в непростой ситуации. Сами были волонтерами и помогали материально.

Честно говоря, мой формат работы во время пандемии не сильно изменился. Я всегда активно участвую в общественно-политической и спортивной жизни республики, максимально вовлечена в решение вопросов людей. 3а 5 лет провела 127 приемов граждан только на площадках региональной приемной «Единой России». Ко мне поступило порядка 2,5 тыс. обращений, из них более 90% решены положительно. Стараюсь помогать каждому, кто ко мне обратился. Конечно, не все вопросы удается решить сразу: что-то требует больше усилий, комплексного подхода или законодательных изменений. Поэтому если решения по обращению еще нет, то значит, работа по нему еще продолжается.

В прошлом году еще одним приоритетом работы стала подготовка поправок в Конституцию. Мы приняли 21 закон, чтобы защитить суверенитет нашей страны, права и свободы граждан. Большой блок этих изменений был социально ориентированным, поэтому эти законопроекты проходили через наш Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ.

Наш комитет вообще считается одним из самых активных комитетов по количеству законопроектов, рассматриваемых и принимаемых во благо наших граждан. В этом созыве как член комитета я также представляла на заседаниях парламента такие исторические инициативы, как ратификация конвенции о минимальных нормах социального обеспечения, ключевой закон проведения чемпионата WorldSkills, устраняющий препоны для приезда иностранных специалистов, и, конечно, закон о городах трудовой доблести. Наша с вами родная Казань вошла в число городов, которым было присвоено это почетное звание.

Кроме этого, я занималась и международным сотрудничеством в качестве постоянного члена рабочих групп по межпарламентскому сотрудничеству с Японией, Южной Кореей, Казахстаном и Аргентиной. Именно Южная Корея развернула российский триколор в аэропорту, встречая российских спортсменов, прилетевших на зимние Олимпийские игры-2018. Напомню, что Россия была в тот период под санкциями, с запретом на использование российской символики и флага. Южнокорейцы нас очень поддержали, и мы об этом помним.

Если вкратце подводить итоги, то считаю пятилетку продуктивной. Работа депутата многогранна, но важная ее часть – это общение с избирателями. Во время предварительного голосования таких встреч стало больше, и многие из них были в районах, где я являюсь действующим депутатом. Эти встречи стали своего рода оценкой моей пятилетней работы. На каждой встрече я видела кого-то из тех людей, с кем мы общались в этом созыве, решали вместе их вопросы. На самом деле удалось сделать многое. И хочется продолжить работу дальше во благо людей.

– Вы являетесь инициатором нескольких законопроектов как в направлении спорта, так и в социальном направлении. Какие из них вы считаете особенно важными?

– Социальная политика и спорт – два близких мне направления, по которым я преимущественно веду работу. В седьмом созыве я стала автором более чем 80 поправок к проектам федеральных законов, автором и соавтором 41 законопроекта, 22 из которых уже стали федеральными законами.

Это и нашумевший закон о «наливайках», закон о местном самоуправлении, благодаря которому регионы получили дополнительные полномочия по благоустройству территорий, закон о компенсации расходов на капитальный ремонт семьям погибших военнослужащих.

Те, кто не знаком с законотворческим процессом, часто думают, что это достаточно просто – написать законопроект и внести его. Но этот процесс порой растягивается на продолжительное время. Еще до рассмотрения инициативы в первом чтении предстоит тернистый путь, где депутат защищает инициативу как родное дитя – отстаивая и объясняя ответственным министерствам, профильным комитетам необходимость урегулирования той или иной жизненной ситуации.

И еще, согласно регламенту Госдумы РФ, у каждого депутата есть право стать соавтором любой вносимой законодательной инициативы. Но я никогда не гналась за количеством, поэтому лично участвовала в разработке каждого законопроекта и каждой поправки, где являюсь автором. Участвовала во всех рабочих группах, которые касались обсуждения законодательной инициативы. Я признательна за оценку моей парламентской работы Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

К примеру, в последние недели седьмого созыва был принят в первом чтении нашумевший социально значимый и самый народный законопроект о защите прав соседей. Инициативу мы внесли еще в 2020 году, но процесс предварительного обсуждения законопроекта занял целый год. Да, есть замечания у Правительства РФ и профильного комитета, но мы смогли их убедить, и все нас поддержали, признав, что необходимость создать правовую основу для защиты прав соседей назрела давно. Ко второму чтению будем дорабатывать, прописывать механизм фиксации таких нарушений. Мы получили большое количество откликов в поддержку законопроекта, люди его ждут!

Еще одна инициатива – доплата к пенсиям тренеров чемпионов Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. Сегодня прибавка к пенсии полагается чемпионам этих Игр, но тренеры, подготовившие чемпионов, такую поддержку не получают! Считаем это несправедливым. Успех чемпиона во многом обусловлен интеллектуальными разработками и стратегией подготовки, предложенной тренером. Тренер формирует личность спортсмена, прививает настойчивость и воспитывает характер. Настоящий тренер для спортсмена заменяет и мать, и отца, и лучшего друга. Зачастую тренер обделяет вниманием свою семью, отдавая сердце ученикам. Поэтому заслуги должны быть признаны не только за спортсменом, но и за его тренером. В период беспрецедентного давления на российский спорт и в год проведения Олимпиады нам как никогда важно поддержать наших тренеров. И благодаря поддержке секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и Правительства РФ мы смогли внести этот законопроект.

– Вы много говорили о несовершенстве системы преподавания физкультуры в школах. Планируется ли решение этой проблемы на законодательном уровне?

– Сегодня есть запрос на пересмотр подходов к проведению уроков физической культуры. И в первую очередь – для школьников подготовительных и специальных медицинских групп. Сегодня есть расхождения в нормативных документах в части критериев деления обучающихся на медицинские группы для занятий физкультурой, спортом, их допуска к участию в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях.

Чтобы обратить внимание на эту проблему, я направляла письмо в адрес Председателя Правительства РФ. Просила разработать порядок участия детей спецмедгрупп в комплексе ГТО. Напомню, что с 2019 года такое право есть у детей с инвалидностью, а дети спецмедгрупп его лишены. Уверена, что мы будем услышаны и что министерства запустят цепочку глобальных, не побоюсь этого слова, изменений, которые поменяют сложившийся порядок. Для этого нужно будет создать рабочую группу для урегулирования разногласий и ведения работы в единой логике.

Еще один острый вопрос – подготовка кадров. В этом направлении сегодня приняты два закона. Первый позволяет студентам, обучающимся по профильным специальностям, с 4 курса обучать и тренировать учащихся. В свою очередь, вести кружки или факультативы дополнительного образования могут студенты профильных вузов, успешно отучившиеся два года.

Второй закон – о гармонизации законодательства в сферах физической культуры и спорта и образовании. Закреплено понятие «тренер-преподаватель». Это значит, что тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками. При этом новые нормы не отменяют и не уменьшают уже имеющиеся социальные гарантии и стимулирующие выплаты, которые получают тренеры согласно Трудовому кодексу.

Сегодня проходят обсуждения концепции развития детского-юношеского спорта в России. Документ тщательно прорабатывается. Об острых вопросах и болевых точках говорят, их не замалчивают. Надеюсь, что в скором времени все проблемные вопросы будут решены.

– Вами была проведена большая работа по партийному проекту «Детский спорт». Что удалось сделать за пятилетку?

– Проект «Детский спорт» очень разноплановый в части мероприятий. Мы формируем у детей и молодежи привычку регулярно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Вовлекаем их в этот процесс, чтобы интерес возникал у них самостоятельно, а не «из-под палки». Здоровые и спортивные дети всегда отличаются активной жизненной позицией, поэтому в рамках проекта мы также проводим и патриотические мероприятия. Например, встречи с ветеранами спорта, ветеранами ВОВ. Связь поколений – это основа воспитания достойных граждан нашей страны.

На сегодняшний день в республике функционирует 11,2 тыс. спортивных сооружений, из них 4,8 тыс. – в сельской местности. Депутаты сопровождают процесс строительства этих сооружений, потому что создание условий для массовых занятий спортом – это важный элемент в реализации как партийного проекта, так и национального проекта «Спорт – норма жизни».

За 5 лет в рамках проекта отремонтировано 34 спортивных школьных зала в 30 сельских районах республики. Привлечено более 53 млн рублей, из них федеральных средств – 32 миллиона.

Ежегодно мы проводим республиканские конкурсы. Например, конкурс на лучший ремонт спортивного зала сельских школ. Три школы-победительницы получили приз – спортивный инвентарь. В конкурсе «Моя история в спорте» за 5 лет приняли участие более 5 тысяч школьников.

В сложный период пандемии проект «Детский спорт» продолжил свою работу в формате онлайн. Мы провели конкурс «Спортивный Татарстан», в котором приняли участие более 1,5 тыс. школьников и их родителей из 29 муниципальных образований Республики Татарстан и регионов России.

По итогам конкурсов победители и призеры получили спортивное оборудование и инвентарь. Общая сумма привлеченных и личных средств составила порядка 14 миллионов рублей.

Одно из направлений «Детского спорта» – это школьные лиги. Успешно реализуются такие проекты, как «Мини-футбол – в школу», «Самбо в школу», «Плавание в школу». Особое место занимают школьные лиги по баскетболу, бадминтону, гордимся волейбольной школьной лигой. Только в 2021 году в ней приняли участие порядка 14 тысяч школьников.

– Давайте поговорим об еще одном проекте – «Спорт без границ»: что сделано и что планируется?

– «Спорт без границ» – это республиканский проект. Он является гармоничным дополнением проекта «Детский спорт», потому что физкультура и спорт должны быть доступны для каждого ребенка. Целью проекта является поддержка людей с ограниченными возможностями, детей с нарушением интеллекта, подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Участники проекта посещают крупные спортивные мероприятия, болеют за российских спортсменов и сборные команды страны, общаются с чемпионами, спортивными кумирами. За 3 года участниками проекта стали тысячи ребят. Среди партнеров многие всероссийские и региональные федерации по видам спорта, социально ориентированные общественные организации. Более 6 тыс. детей республики из наиболее уязвимых категорий стали зрителями крупных спортивных соревнований, мастер-классов, спортивных праздников, проводимых в Казани.

Зимой 2022 года в Казани состоятся Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Это специальное олимпийское движение для спортсменов с нарушением интеллектуального развития, которое способствует эффективной социализации людей с ограниченными возможностями. Соревнования имеют особую нравственную значимость и демонстрируют, какой колоссальный духовный и физический потенциал заложен в человеке, как велики его возможности. Своим трудом, спортивными достижениями и отношением к жизни атлеты Специальной Олимпиады учат никогда не сдаваться и смело идти вперед.

Уверена, что в рамках такого крупного проекта, как Специальные Игры, наш проект «Спорт без границ» найдет много форм его реализации и новых площадок.

– Под вашим патронажем находится Федерация синхронного плавания Татарстана. Как складывается работа в этом направлении?

– Особой гордостью считаю открытие в Казани Школы Героя Труда России, заслуженного тренера России по синхронному плаванию Татьяны Покровской два года назад. Глубочайшие слова благодарности выражаю Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за принятие такого решения. За это время подготовлено 15 мастеров спорта России. Воспитанницы школы показывают серьезные результаты.

Открытие Школы Татьяны Покровской – это революционный прорыв в подготовке резерва. Сегодня нужно открыто говорить, что в спорте идет жесточайшая борьба за таланты. И мы не должны допустить утечки молодых, талантливых ребят из региона, будь то спорт, наука, культура и многое другое. Наши таланты не должны покидать ни Россию, ни Татарстан. В конце концов, это стратегия национальной безопасности. Если уедут лучшие, кто будет защищать честь нашей страны? Конечно, мы открыты и ждем лучших к нам.

Безусловно, имя великого тренера Татьяны Николаевны Покровской интересно всему миру. И Международная федерация ФИНА поддерживает предложение открытия на базе Школы Покровской международного Центра развития синхронного плавания. Только тренируясь с лучшими спортсменами мира, мы можем растить конкурентоспособный резерв. Глубоко убеждена, что весь следующий олимпийский цикл, включая чемпионат мира по водным видам в 2025 году, который пройдет в Казани, будет за татарстанскими спортсменами и представителями Школы Покровской.

– Вы приняли участие в праймериз «Единой России», планируете выдвигать свою кандидатуру на следующих думских выборах. Какие первоочередные цели видите перед собой в качестве депутата?

– Я планирую завершить работу над законопроектами по соседям и тренерам. Продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Ну и продолжать выполнять наказы граждан. Это главный приоритет работы депутата. Чтобы наказы становились народными инициативами, а инициативы – народными законами.