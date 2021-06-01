Ольга Павлова: Школьная волейбольная лига — настоящий социальный лифт для ребят

Школьная волейбольная лига — самый массовый любительский турнир среди учащихся в Татарстане, в отборочных соревнованиях участвовали свыше 18 тыс. спортсменов. Об этом в своем поздравлении финалистов и победителей турнира отметила депутат Госдумы Ольга Павлова.

«Для меня этот турнир не просто взгляд в будущее. Это дань уважения нашим героическим победам в прошлом и серьезной работе по развитию волейбола сегодняшнего дня», — сказала парламентарий.

По ее мнению, соревнования являются настоящим социальным лифтом, ведь каждый школьник из любого города, села или поселка может принять участие в турнире и дойти до финала.

«Победители получают и положительные эмоции. А лучшие ребята, конечно, будут иметь шанс быть зачисленными в спортивные школы», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее словам, проект — большая заслуга Федерации волейбола.

«Здорово, что наша спортивная республика в очередной раз подтверждает это звание», — цитирует депутата ее пресс-служба.

Фото предоставлено пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой.