Ольга Павлова: «Сириус» — это город детского спортивного будущего

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Комитет по спорту внес в Госдуму законопроект, касающийся правового статуса федеральной территории «Сириус», в котором будут уточнены полномочия и права органов публичной власти в сфере физической культуры и спорта. До сих пор законодательно статус этой федеральной территории, обладающей уникальной спортивной инфраструктурой, созданной для проведения Зимних Олимпийских игр, оставался неоднозначным. Данный законопроект поможет поднять полномочия и права «Сириуса» в сфере физической культуры и спорта до уровня полномочий и прав субъектов РФ. Заслуженный тренер РФ, советник председателя ОГФСО «Динамо РТ», посол ГТО Ольга Павлова, комментируя данную инициативу, отметила, что «Сириус» должен стать городом детского спортивного будущего.

«Такие современные олимпийские объекты, как „Сириус“, однозначно должны работать 24/7. И особое внимание здесь должно быть уделено в рамках поручений Президента России Владимира Путина именно детскому спорту. Дети должны заниматься однозначно бесплатно. А дети из малообеспеченных семей должны иметь еще и оплаченные государством проезд и сборы. И тогда „Сириус“ станет городом детского спортивного будущего», — подчеркнула Ольга Павлова.