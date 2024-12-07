Ольга Павлова: Сегодня закладывается фундамент инклюзивного российского туризма

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Сегодня закладывается новый фундамент российского туризма и последовательно формируется контуры нового туристического законодательства страны. Таким образом прокомментировала член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова итоги посвященной развитию доступности туристических услуг для людей с особенностями здоровья экспертной сессии, которая прошла в ОП РФ.

Закон об инклюзивном туризме, который рассматривает Государственная Дума России, призван решить вопросы туристической инфраструктуры, связанные с возможностью самостоятельно передвигаться по территории объектов и с сопровождением лиц с инвалидностью и маломобильных граждан.

Предлагается обеспечить доступ на туристические объекты собак-проводников, размещение соответствующего оборудования и носителей информации, выделение специальных парковок рядом с туробъектами для людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации.

«Формирование доступной инклюзивной среды — сегодня одна из задач национального проекта „Туризм и гостеприимство“. Все предложения, которые были высказаны в рамках этой стратегической сессии, можно будет в дальнейшем учитывать в качестве поправок ко второму чтению законопроекта», — объяснила журналисту «Татар-информа» Ольга Павлова.

Состоявшаяся в Общественной палате сессия прошла по инициативе председателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрея Максимова.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.