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Ольга Павлова: Сегодня закладывается фундамент инклюзивного российского туризма
Сегодня закладывается новый фундамент российского туризма и последовательно формируется контуры нового туристического законодательства страны. Таким образом прокомментировала член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова итоги посвященной развитию доступности туристических услуг для людей с особенностями здоровья экспертной сессии, которая прошла в ОП РФ.
Закон об инклюзивном туризме, который рассматривает Государственная Дума России, призван решить вопросы туристической инфраструктуры, связанные с возможностью самостоятельно передвигаться по территории объектов и с сопровождением лиц с инвалидностью и маломобильных граждан.
Предлагается обеспечить доступ на туристические объекты собак-проводников, размещение соответствующего оборудования и носителей информации, выделение специальных парковок рядом с туробъектами для людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации.
«Формирование доступной инклюзивной среды — сегодня одна из задач национального проекта „Туризм и гостеприимство“. Все предложения, которые были высказаны в рамках этой стратегической сессии, можно будет в дальнейшем учитывать в качестве поправок ко второму чтению законопроекта», — объяснила журналисту «Татар-информа» Ольга Павлова.
Состоявшаяся в Общественной палате сессия прошла по инициативе председателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрея Максимова.
Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.
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