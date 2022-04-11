Ольга Павлова считает обращение финского юриста к WADA некорректным и односторонним

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Финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) персонально отстранять тренера несовершеннолетнего спортсмена, уличенного в приеме допинга, от международных соревнований. Аргументируя это тем, как в случае с российской фигуристкой Камилой Валиевой, что спортсмен в этом возрасте может не осознавать какие препараты ему дают. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала предложение финского юриста некорректным и очень односторонним.

«Идея не нова, такой закон уже действует в РФ с 2017 года. Если тренер будет уличен в распространении спортсменам запрещенных препаратов, с ним однозначно расторгается трудовой контракт. Система контроля работает. И я не думаю, что в других странах мира создана подобная прозрачная антидопинговая система. В данном случае, юрист просто ловит хайп и пытается раскрутить свое имя на громкой истории», — считает Ольга Павлова.

Кроме этого она отметила, что данное предложение некорректно и с односторонним подходом, так как в тренерский штаб спортсмена входят еще и врач, массажист и другие специалисты. И поэтому, если инициировать разбирательство, то не только в отношении тренера, но и всего штаба.

«Если в организм спортсмена непреднамеренно попала мизерная доза лекарственного вещества, которое прописано его родственнику, при чем здесь тренер? Это обвинение ради обвинения», — уверена Ольга Павлова.