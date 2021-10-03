Ольга Павлова: Самбо — национальная визитная карточка нашей страны

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

То, что Кубок Президента РТ по спортивному и боевому самбо стал соревнованиями европейского уровня, доказывает высокую оценку международного сообщества. Об этом депутат Госдумы седьмого созыва Ольга Павлова заявила на торжественном открытии IV международного турнира высшей категории А.

«Сегодня мир стоит на пороге больших изменений. Федерация самбо признана международным олимпийским комитетом, и у нас с вами впереди большая работа», — сказала парламентарий.

По ее словам, такие изменения неслучайны. Она отметила, что самбо — национальный, динамичный вид спорта.

«Это борьба по правилам — правилам чести, благородства, силы, мужества и воли. Неслучайно многие элементы единоборств народов СССР, Российской Федерации включены в борьбу самбо. Это национальная визитная карточка нашей страны, но для меня, как для тренера и попечителя дворового клуба самбо, самым главным итогом будет то, что тысячи детей придут в эти секции и будут соревноваться», — сказала Павлова.

Она поблагодарила российских спортсменов и тренеров, всех кто боролся и выиграл этот прекрасный титул.