Ольга Павлова: «С 1 января спортивные тренеры получат статус педагога»

Фото пресс-службы Ольги Павловой.

Закон о наделении тренеров российских спортшкол статусом педагога, который вступил в силу с 1 января 2023 года, исправляет несправедливое отношение к этим специалистам и дает им такой же равноценный статус педагога, как и остальному педагогическому составу учебных заведений. Об этом заявила заслуженный тренер РФ, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«На законодательном уровне вводится понятие „тренер“ и „старший тренер — преподаватель“. А стаж работы в должности тренера будет засчитываться в стаж педагогической работы», — подчеркнула она.

Павлова отметила, что спортивные организации могут создавать на своей базе итернаты, в которых за счет государственных дотаций при условии осуществления подготовки сборных команд России и команд регионов РФ, родительская плата взыматься не будет.

«Данный закон исправляет несправедливое отношение к российским тренерам и дает им такой же равноценный статус педагогического работника, как и остальному педагогическому составу учебных заведений», — резюмировала собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту, которое прошло в октябре 2020 года, призвал вернуть спортивным тренерам статус педагога.