Ольга Павлова: Русофобия на пространстве ОБСЕ подрывает устои данной организации

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова прокомментировала заявление представителя России при ОБСЕ Александра Волгарева. На заседании постоянного совета он призвал исполнительные структуры организации осудить притеснение российских спортсменов и русофобию, развязанную некоторыми западными государствами — участниками ОБСЕ.

«У организации по безопасности и сотрудничеству в Европе есть обязательства и четкий свод правил, одно из которых — поощрять контакты между народами в целях расширения существующих связей и сотрудничества между странами, включая мировое спортивное сообщество. Та русофобия, которая сегодня творится на пространстве ОБСЕ, никак не способствует взаимопониманию и несомненно заслуживает осуждения всех стран-участников», — отметила Ольга Павлова.

По ее мнению, сегодня российские и белорусские спортсмены лишаются не просто заработка, но и смысла жизни. Миллионы болельщиков по всему миру, для которых спорт — это часть жизни, должны приходить на спортивные арены и хотя бы там забывать о политических раздорах и проблемах в экономике. А сегодня с молчаливого согласия того же ОБСЕ они лишаются этой отдушины.

«Теряется конкурентность и зрелищность турниров. Сильнейших спортсменов мира на международных площадках нет. А то, как травят наших спортсменов в социальных сетях, — это вообще не поддается никакому разумному объяснению. Члены сборных команд стран — участников ОБСЕ откровенно издеваются и над спортсменами, и над государственными символами России. Бросают под ноги российский флаг. А если спортсмен в этих случаях пытается защитить свою честь и достоинство, то подвергается дисквалификации. Это не просто нарушает свод правил ОБСЕ, это полностью подрывает устои создания данной организации. И молчать в этой ситуации мы не имеем право», — отметила Ольга Павлова.