Ольга Павлова: «России не разрешили транслировать Олимпиаду — это не критично»

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя новость о том, что Россия и Белоруссия не вошли в список на телевещание Олимпийских игр до 2032 года, отметила, что это не критичная, а вполне исправимая ситуация.

«Время для того чтобы дополучить права на вещание у нас есть. Сейчас самая главная цель – допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде. Если это состоится, то наверняка можно будет выкупить специальный тендер на трансляции. Поскольку обладатели медиаправ — Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery — организации коммерческие, никто из них не собирается упускать финансовую выгоду», — считает Ольга Павлова.

По ее мнению, это было ожидаемое решение, потому что письма о том, что России не будет в списках на трансляционный тендер, были направлены в организации уже заранее.

«Новость, конечно, не позитивная, но и не критичная. К этому времени многих руководителей, которые принимают подобные решения, в МОК уже не будет. И шансы несомненно есть. Также я категорически против различных высказываний, что нам и не следует смотреть игры при отсутствии на них россиян. Выпадать из мирового спортивного движения ни в коем случае нельзя», — подчеркнула собеседница агентства.