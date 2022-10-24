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Спорт
24 октября 2022  12:26
Дмитрий Киселев

Ольга Павлова: «России и Сербии есть что предложить друг другу в области спорта»

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Ольга Павлова: «России и Сербии есть что предложить друг другу в области спорта»
Фото: © «Татар-информ»

Назначение бывшего главного тренера волейбольных сборных Югославии и России Зорана Гайича на должность министра спорта Сербии в составе нового Правительства еще сильнее укрепит взаимодействие с Россией в области спорта. Таким мнением поделилась заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Зоран Гайич прекрасно знает российскую систему подготовки, и я думаю, что этот человек сделает все, чтобы еще сильнее укрепить взаимодействие между Россией и Сербией в области спорта. Это очень большой позитивный факт», — подчеркнула собеседница агентства.

Она отметила, что кроме сотрудничества спортивное сообщество России может надеяться и на реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также развитие новых видов спорта.

 «Я думаю, в этом отношении и России, и Сербии есть что предложить друг другу», — уверена Ольга Павлова.

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