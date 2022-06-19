Ольга Павлова: Решения главы МОК не должны меняться в зависимости от мировой риторики

фото: пресс-служба Ольги Павловой

На очередном конгрессе ФИНА, который прошел в Будапеште, глава МОК Томас Бах заявил, что спорт должен объединять людей, но при этом добавил, что время для снятия антироссийских санкций еще не пришло. Данное заявление выглядит двояко, полагает заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Глава МОК пытается усидеть на двух стульях, что еще никому не удавалось. Если он все-таки считает, что спорт должен объединять, то и руководитель МОК должен быть сильной и политически независимой личностью, решения которой не будут, как флюгер, меняться в зависимость от мировой риторики», — подчеркнула она.

Также Павлова отметила, что и проходящий в Будапеште чемпионат мира по водным видам спорта стал больше напоминать европейский фестиваль.

«Без российских и белорусских спортсменов — мировых лидеров последних 20 лет — этот престижный турнир больше напоминает международный фестиваль, нежели борьбу сильнейших. Анализируя результаты, которые показали сборные по синхронному плаванию Белоруссии и России на открытом чемпионате в Казани, могу сказать, что при их участии нынешним будапештским призерам было бы весьма сложно оказаться на пьедестале», — считает Ольга Павлова.