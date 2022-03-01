Павлова: Рекомендации МОК и международных федераций — это геноцид российского спорта

Фото: Министерство спорта РТ

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие спортсменов России и Белоруссии в соревнованиях, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность спортсменов. Об этом МОК сообщил на своем сайте. Под эти спортивные санкции попало много международных турниров, в том числе и серия Большого шлема по дзюдо, и этапы FINA, которые должны были пройти в Казани. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России, посол ГТО Ольга Павлова раскритиковала такую приспособленческую позицию международных спортивных организаций в отношении России.

«По сути то, что сейчас делают по рекомендации МОК, FIFA, UEFA и многие другие международные организации, это уничтожение российского спорта», — заявила Ольга Павлова.

Она напомнила, что после обращения Украины МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов и от участия и в Паралимпийских играх–2022 в Пекине. А ту часть российской делегации, которая уже находится на территории Китая, допускают к стартам при условии выступления под нейтральным флагом и без гимна. Хотя это решение было принято уже ранее.

«Мы должны всеми мерами поддержать наших спортсменов и тренеров, приехавших на игры в Китай. Сегодня психологический прессинг на россиян за рубежом переходит все разумные границы. То есть идет буквально повсеместная травля за гражданство и национальность. Очень много фактов, когда людей унижают и преследуют потому, что они просто из России», — пояснила Ольга Павлова.

Также спикер подчеркнула необходимость максимально защитить спортсменов и тренеров, которые уже вернулись с Олимпиады, от негатива, который обрушился во время и после проведения игр, подчеркнув, что советские и российские спортсмены всегда были сердцем мирового олимпийского движения.

«Безусловно, такие полностью политизированные решения нужно оспаривать в суде, так как это геноцид всего российского спорта и нарушение олимпийской хартии», — считает Ольга Павлова.