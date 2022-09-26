Ольга Павлова: «Реакция МОК на итоги конгресс IBA – это перевернутая реальность»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова поздравила Президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева с подтверждением статуса главы на следующие четыре года.

«Поздравляю Президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева с большим доверием которое ему оказывает подавляющее большинство международного боксерского сообщества. Количество стран, которые поддержали отказ от перевыборов президента Международной ассоциации бокса в разы больше сомневающихся и противников», – подчеркнула Павлова.

Она также отметила «непонятную» реакцию исполкома МОК на итоги конгресс IBA. «Не так давно Томас Бах, выступая на конгрессе биатлонистов, заявил, что вопрос допуска российских спортсменов на турниры – это прерогатива международных федераций. И спустя полторы недели исполком МОК выражает озабоченность и грозит санкциями в отношении IBA, которое самостоятельно приняло решение о перевыборах президента и приостановлении членства в ассоциации Украинской федерации бокса. Надо уже, в конце концов, определиться. Получается какая-то перевернутая реальность. Если федерации – самостоятельные единицы, то никакого давления со стороны МОК на них быть не должно», – уверена Павлова.