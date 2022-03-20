Ольга Павлова рассказала о своем отношении к участию трансгендеров в женских состязаниях

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Победа в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на дистанции 500 ярдов вольным стилем среди женщин трансгендера Лии Томаса вызвала акцию протеста со стороны спортсменок, участвующих в турнире. Томас опередила даже призерок Олимпийских игр в Токио, хотя и не побила существующий мировой рекорд в женском плавании.

Будущий формат участия в большом спорте спортсменов-трансгендеров пока не может предсказать никто. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова сформулировала свою позицию относительно характера участия трансгендеров в спортивных состязаниях.

«Трансгендеры — это несомненно больные люди. По медицинским показателям они получают гормональную терапию. И они, конечно, не должны подвергаться обструкции. Но в то же время я не могу поддержать участие этих спортсменов в чемпионатах мира и олимпиадах», — заявила Ольга Павлова.

По ее мнению, в случае допуска трансгендеров к официальным стартам женские виды спорта окажутся под угрозой исчезновения.

«Нельзя коверкать идеи равенства Пьера де Кубертена и заменять их извращенной толерантностью и двойными стандартами [относительно] понятия справедливости. Чистота и принципы мирового спорта должны оставаться неизменными», — убеждена Ольга Павлова.