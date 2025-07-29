Ольга Павлова рассказала о реабилитации участников СВО с инвалидностью через спорт

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Член Координационного совета по инициативам поддержки участников специальной военной операции и увековечиванию памяти Героев Отечества Общественной палаты РФ Ольга Павлова участвуя в панельной дискуссии которая прошила в Казани в рамках чемпионата по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс», предложила варианты реабилитации участников с инвалидностью через занятия спортом.

«Адаптивный спорт всегда был ресурсом для восстановления организма психологического и физического. Сегодня на площадке кафедры адаптивной физической культуры государственного Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма разрабатываются программы по обучению и переквалификации ветеранов СВО. Имея спортивные навыки и соответствующие знания, они сами смогут подобрать более эффективные средства и методы реабилитации с учётом форм инвалидности помогая реабилитироваться другим ветеранам, с которыми они несомненно быстрее найдут общий язык», – считает Ольга Павлова.

Так же она отметила в своем выступлении важность включения в систему реабилитации и членов семей военнослужащих.

«Реабилитационные мероприятия должны носить семейный характер. Во-первых, потому что родные и близкие военнослужащего, который проходит реабилитацию, тоже находятся в стрессовой ситуации. А во-вторых, именно поддержка семьи для таких людей очень важна. Так же участникам СВО с инвалидностью нужно заниматься, кроме реабилитационных направлений ещё и другими видами спорта, которые способствуют снятию состояния психологического триггера. Кроме этого для каждого реабилитируемого обязательно нужен цифровой маршрут, поэтапного возвращения бойца к мирной жизни», – высказала свое мнение Ольга Павлова