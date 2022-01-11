Ольга Павлова рассказала о налоговых вычетах на занятия спортом

Фото: Ольга Павлова

Заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Республике Татарстан Ольга Павлова в беседе с ИА «Татар-информ» рассказала об алгоритме получения налогового вычета на занятия спортом.

«С 1 января 2022 года вступил в силу новый закон о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги. Таким образом, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан», — отметила Ольга Павлова.

Собеседница агентства сказала, что к 2030 году долю людей, регулярно занимающихся спортом, предполагается увеличить до 70%. А такая мера, как налоговый вычет, несомненно, позитивно скажется на приобщении людей к регулярным занятиям физкультурой и спортом и будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан России.

«Получить налоговый вычет можно будет и на своих несовершеннолетних детей. А это значит, что спортом можно заниматься в фитнес-клубах всей семьей. Это не только укрепит семейные ценности. Родители своим примером будут показывать, что физические упражнения — это полезная привычка», — уточнила Ольга Павлова.

Кроме того, она пояснила, что для получения налогового вычета необходимо, чтобы организация, которая предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. Этот список будет размещен на сайте Минспорта России.

Оформить вычет в текущем году можно через работодателя по фактическим расходам, предоставив специальное уведомление из налоговой инспекции. А с января 2023 года — самостоятельно, направив декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или на бумаге через отделение ФНС. Для подтверждения расходов потребуются кассовый чек и договор о предоставлении услуг.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тыс. рублей.