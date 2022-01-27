Ольга Павлова рассказала о концепции развития детско-юношеского спорта в России

Фото: Пресс-служба Ольги Павловой

Президент России Владимир Путин в сентябре 2021 выступая на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта поручил Правительству разработать концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Документ был разработан и в январе 2022 года план его реализации был утвержден Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Член рабочей группы межведомственной комиссии Минспорта по проекту «Плавание для всех», региональный координатор проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ», заслуженный тренер России Ольга Павлова рассказала о ходе реализации проекта.

«Главные задачи Концепции — расширить возможности для занятия детско-юношеским спортом. Это не только повышение вариативности, качества и доступности занятий, но и повышение мотивации каждого ребенка к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям спортом», — пояснила Ольга Павлова.

По ее словам, первый этап реализации Концепции запланирован до 2024 года и в нем предусмотрено 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей.

«Строительство и модернизация инфраструктуры продолжится. В том числе будут возводиться модульные бассейны и площадки с уличными тренажерами. Модульные бассейны можно возводить в сельской местности, детских лагерях и в шаговой доступности от школ. Это не дорого и довольно быстро. К этой работе также будет привлекаться малый и средний бизнес», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме этого, она отметила, что в рамках Концепции также разработана межведомственная программа «Плавание для всех». В основу программы легли результаты проекта «Всеобуч по плаванию», который запускался пилотом в ряде регионов, в том числе, в Республике Татарстан. Его курирует президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Цель проекта, научить всех учащихся школ базовому жизнеобеспечивающему навыку — умению плавать. «Всеобуч по плаванию» включал в себя и направление по работе с детьми с различными отклонениями в здоровье. Это реабилитация с помощью занятий плаванием, мастер-классы, встречи с известными спортсменами, творческие конкурсы, посещение с родителями крупных международных соревнований. Уверена, что все эти мероприятия войдут в программу «Плавание для всех», — считает Ольга Павлова.

Она также напомнила, что реализация концепции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

«В рамках концепции запланирована разработка региональных программ развития детско-юношеского спорта. В Республике уже есть такие примеры как система школьных лиг и клубов, которые пользуются популярностью у детей», — уточнила Ольга Павлова.