Ольга Павлова рассказала о ближайших задачах для развития массового спорта в Татарстане

Какие спортивные объекты необходимы Татарстану, как привлечь в спортивные движение больше людей с ОВЗ и поддержать детско-юношеский спорт, рассказала сегодня депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

По словам парламентария, в России реализуется множество программ, направленных на увеличение числа людей, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом. Это в том числе «Спорт — норма жизни!», «Активное долголетие», «Укрепление общественного здоровья», Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 года и другие. Кроме того, существуют системы налоговых вычетов, которыми гражданин может воспользоваться как для себя, так и других членов семьи.

Одной из важных целей в этом направлении является вовлечение в спорт подрастающего поколения, в том числе дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации. Этому поспособствует открытие спортивных классов, участие в школьных лигах, развитие спорта на селе, а также практика индивидуального подхода на занятиях физкультурой.

«Увеличению количество занимающихся спортом будет способствовать и комплекс ГТО. С этого года абитуриенты вузов получают дополнительные баллы при поступлении не только за золотой знак отличия, но и серебро, бронзу», — отметила Павлова.

Расширению круга людей, занимающихся спортом, поспособствует и открытие новых спортобъектов: Международного центра развития водных видов спорта, лыжно-биатлонного комплекса в Мирном, футбольных манежей, блочно-модульных лыжных баз и других. Кроме того, крупные города республики — Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск — нуждаются в расширении всех форм спортивной инфраструктуры.

«Есть распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан, утвержден перечень универсальных спортивных площадок, планируемых к строительству. Только в этом году из бюджета республики выделено 500 миллионов рублей на ремонт спортивных сооружений. За пять лет в рамках реализации партийного проекта „Детский спорт“ отремонтировано 34 спортивных зала в 30 сельских районах на сумму 53 миллиона рублей», — добавила парламентарий.

Еще одна задача, стоящая перед республикой, — привлечение в спортивное движений людей с ограниченными возможностями здоровья. И главным пунктом здесь остается создание доступной среды на всех спортивных объектах, создание Республиканской адаптивной школы, подчеркнула Ольга Павлова. «Второе — усилить работу с родителями детей с ограниченными возможностями по здоровью (спортивный десант в каждую семью). Обучить родителей базовым физическим упражнениям», — считает она.

В выполнении этих целей Татарстану поможет Специальная Олимпиада, которая пройдет в Казани в 2023 году, и ее наследие. Однако часть запланированных проектов необходимо реализовать уже сейчас, добавила депутат.

«Нам есть к чему стремиться, и мы уверенно смотрим в будущее, — отметила Ольга Павлова. — Хочу обратиться ко всем татарстанцам — в народе говорят: „Больше занимаешься спортом, меньше таблеток будешь употреблять“».