Ольга Павлова раскритиковала ситуацию с травлей татарстанской фигуристки Камилы Валиевой

Ситуация с якобы сомнительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, которую вчера раскрутил портал Inside The Games, получила сегодня закономерное завершение. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать данную тему, назвав такие новости спекуляцией, сообщает РИА Новости

Нападки на российскую фигуристку раскритиковала и заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Травлю 15-летней девочки считаю неприемлемой и даже подлой. Есть большие вопросы к публикации декабрьского допинг-теста Камилы Валиевой. Почему нужно было два с половиной месяца ждать результата, когда современные методики позволяют это сделать за сутки», — заявила она.

Эксперт добавила, что Олимпийский комитет и ВАДА должны быть заинтересованы в том, чтобы в Играх участвовали только чистые спортсмены. Но случившееся с российской фигуристкой — «это травля и спекуляция на антидопинговой политике. У нас огромная скамейка спортсменов в этом виде спорта. Дай результаты теста вовремя, и у российской команды было бы время заменить спортсмена».

Павлова уверена, что момент вброса информации о сомнительном тесте был выбран неслучайно.

«Я вижу в этой ситуации еще и нарушение прав ребенка. Камила Валиева несовершеннолетняя, идентификация ее по правилам МОК запрещена», — подчеркнула специалист.

10 февраля стало известно, что Валиева вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании.