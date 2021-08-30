Ольга Павлова: Рада, что мотосерфингом занимаются все больше молодых людей

Накануне в Казани состоялось торжественное открытие спортивных соревнований «UIM Этап Кубка мира по мотосерфингу». В церемонии приняла участие депутат Госдумы Ольга Павлова.

«Рада видеть столько людей здесь. Я приятно удивлена, что такой новый интересный вид спорта, сегодня так серьезно завоевывает новые территории и находит своих последователей. Я счастлива, что сегодня много молодых людей занимается этим спортом, они мотивированы, и это большой прогресс», — отметила парламентарий.

Она поблагодарила Президента Татарстана за решение провести соревнования с соблюдением необходимых санэпидемиологических требований.

Мотосерфинг представляет собой микс мотоспорта и серфинга, где участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе. Соревнования в Казани проходят в акватории реки Казанка, прилегающей к Центру семьи «Казан». В столицу республики приехали около 50 спортсменов из семи стран мира.