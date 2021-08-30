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Ру Тат
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30 августа 2021  15:16

Ольга Павлова: Рада, что мотосерфингом занимаются все больше молодых людей

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Накануне в Казани состоялось торжественное открытие спортивных соревнований «UIM Этап Кубка мира по мотосерфингу». В церемонии приняла участие депутат Госдумы Ольга Павлова. 

«Рада видеть столько людей здесь. Я приятно удивлена, что такой новый интересный вид спорта, сегодня так серьезно завоевывает новые территории и находит своих последователей. Я счастлива, что сегодня много молодых людей занимается этим спортом, они мотивированы, и это большой прогресс», — отметила парламентарий. 

Она поблагодарила Президента Татарстана за решение провести соревнования с соблюдением необходимых санэпидемиологических требований. 

Мотосерфинг представляет собой микс мотоспорта и серфинга, где участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе. Соревнования в Казани проходят в акватории реки Казанка, прилегающей к Центру семьи «Казан». В столицу республики приехали около 50 спортсменов из семи стран мира.

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