Ольга Павлова проводила добровольцев на службу в батальон «Батыр»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Член общественной палаты РТ Ольга Павлова проводила теплыми словами на службу в батальон «Батыр» добровольцев с позывными Ганди и Кот.

«Они неоднократно оказывали гуманитарную помощь и теперь добровольцами уходят служить в батальон «Батыр. В добрый путь, парни, с нами Бог. Пусть Всевышний охраняет их и помогает им», — поделилась с журналистом Татар-информа Ольга Павлова.

Так же она поблагодарила общественную организацию гуманитарных инициатив при РТ за хорошую командную работу с Федерацией профсоюзов РТ.

«Общественная организация гуманитарных инициатив при РТ помогала гуманитарной помощью находящимся там военным подразделениям и медицинским учреждениям. Идет очень тесное сотрудничество с Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, которую возглавляет Елена Кузьмичева. Они нам помогают с доставкой груза в зону СВО. Это хорошая командная работа», — отметила Ольга Павлова.

В свою очередь, присутствующий на отправке добровольцев начальник отдела патриотического воспитания молодежи Союза ветеранов СВО Эдуард с позывным Волкодав признался, что тоже планирует в ближайшее время отправиться на передовую.

«Я тоже очень хочу быть там, где наши войны ведут борьбу с недобитым нашими дедами фашизмом. Моя семья принимает и понимает неизбежность этого. Это мое решение. Зов моей души и сердца. Победа однозначно будет за нами», — подчеркнул Эдуард.

На вопрос журналиста, сколько было перевезено в зону СВО гуманитарной помощи, «Волкодав» ответил так:

«Мы не вели, если честно, статистику количества и наименований гуманитарной помощи, которую мы привезли в зону СВО. Могу только точно сказать, что поездки были каждый месяц. Отвозили грузы по заявкам командиров подразделений "Тимер", "Алга", 400 полк 90 Чебаркульской дивизии, "Дон" и "Терек" и многих других. Кроме этого, перевезли много личных посылок военнослужащим. Отремонтировали и перегнали для армейских нужд примерно 11 автомобилей».