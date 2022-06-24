Ольга Павлова провела тренировку для юных дзюдоистов, посвященную Олимпийскому дню

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В казанском парке имени Горького состоялось мероприятие, посвященное Международному Олимпийскому дню и направленное на поддержку сборной команды России, которая в эти дни выступает в Улан-Баторе на международном турнире серии «Большого шлема» под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

В мероприятии приняла участие заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» — «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова. Она провела разминку и спортивные эстафеты для юных дзюдоистов дворовой команды «Авангард». Кроме того, в рамках мероприятия прошел «Олимпийский урок», на котором Павлова рассказала спортсменам о легендарных советских и российских олимпийских чемпионах, о том какими усилиями воли и духа они добывали для своей страны олимпийские победы.

«Даже если вы не будете выступать в большом спорте, самое главное — чтобы вы стали достойными гражданами нашей страны. Мужественными личностями с сильным спортивным характером. Помните нашу историю, подвиги героев своего Отечества», — отметила в ходе разговора Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

По мнению заслуженного тренера, очень важно на таких встречах доносить до молодого поколения непреходящие ценности российского общества. «Любовь к Родине, верность героическим традициям, знание культурного кода своего народа являются основой системы воспитания», — уверена она.

Старший тренер клуба дзюдо и самбо «Авангард» Руслан Шигабетдинов поблагодарил Ольгу Павлову за участие в мероприятии и подчеркнул, что Федерация дзюдо Татарстана проводит большую работу по развитию массового детского спорта.

«В настоящее время в различных спортивных лагерях республики проходят учебно-тренировочные сборы татарстанских спортсменов. Среди них есть и те, кто представляет республику в сборной команде России», — заметил Руслан Шигабетдинов. Он также поблагодарил руководство федерации и Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и постоянное внимание.

В завершение мероприятия юные спортсмены получили от татарстанских сторонников политической партии «Единая Россия» памятные сувениры.