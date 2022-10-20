Ольга Павлова провела для школьников урок государственной и законодательной деятельности

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Общественно-политический деятель, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова провела урок для учеников 10-11-х классов казанской школы №28 на тему государственности и законодательной деятельности. Мероприятие прошло в рамках проекта центра поддержки гражданских инициатив «Мой выбор».

В ходе беседы Ольга Павлова рассказала учащимся о достижениях Татарстана в различных отраслях, а также раскрыла особенности законотворчества и затронула тему патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Российская Федерация — это социальное государство, страна возможностей. У каждого гражданина нашей страны есть свои права и обязанности, но и возможности найти свое место в обществе. Но чтобы между членами общества не возникли конфликты интересов, необходим эффективный регулятор — законодательство, которое регулирует все сферы общества. Закон сформирован из моральных и исторических норм, а также на основе уже сформировавшихся традиций. Основным законом в Российской Федерации является Конституция, которая регулирует все эти отношения», — отметила в своей беседе со школьниками Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что проект «Мой выбор» является очень актуальным в реалиях сегодняшнего времени. Принявшие участие в занятии старшеклассники высказали свои пожелания в усовершенствовании законодательной базы в сфере новых профессий и направлений.