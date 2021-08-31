Ольга Павлова прокомментировала создание в РАНХиГС Центра оценки и развития компетенций

На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылся первый в стране Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия — страна возможностей». Создание новой площадки прокомментировала член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ольга Павлова.

«Это новое слово в сфере занятости населения. В проекте уже принимают участие порядка 80 ведущих компаний-работодателей, а это значит, что проблема с трудоустройством молодежи будет решаться», — приводит слова парламентария ее пресс-служба.

По словам депутата, сейчас работодатели оценивают не только полученные знания по специальности, но и универсальные компетенции, причем именно наличие последних может оказаться решающим при трудоустройстве молодых специалистов.

«Это навыки организации, планирования, эффективной реализации проектов, эмоциональный интеллект и многие другие, но особенно я выделю адаптивность. Навык, который является ключевым в наше время», — уточнила Павлова.

«Студенты смогут оценить свои навыки уже в ближайшие месяцы. До конца этого года также откроют порядка 25 центров компетенций в 16 регионах. Это позволит протестировать около 150 тыс. студентов», — добавила она.

Центр оценки и развития управленческих компетенций создан в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина. Оно было дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Площадка призвана обеспечить взаимодействие студентов, работодателей и представителей региональных властей.