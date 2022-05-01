Ольга Павлова: Производственная гимнастика может вернуться на предприятия и в организации

Фото: архив «Татар-информ», Султан Исхаков

Президент России Владимир Путин в ходе апрельского заседания Совета по развитию физической культуры и спорта дал поручение разработать специальные подходы для привлечения к занятиям физкультурой работающих граждан, так как это уже состоявшиеся семейные люди, занятые дома и на работе.

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала это поручение главы государства, отметив его актуальность и своевременность в преддверии Праздника весны и труда. По ее мнению, одним из шагов для выполнения поручения должно стать внесение ряда изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающих введение в режим труда и отдыха оплачиваемого времени для занятий физкультурой в размере минимум 30 минут в день и 150 минут в течение рабочей недели.

«Это решение несомненно расширяет и укрепляет право российских граждан на занятия спортом, но это должно быть законодательно закреплено в Трудовом кодексе, для того чтобы руководители предприятий не смогли игнорировать эти требования», — подчеркнула Ольга Павлова.

По мнению собеседницы агентства, Министерство труда РФ должно разработать методические рекомендации для работодателей по организации физической активности на рабочем месте. Там должно быть четко прописано, как надо проводить физкультурную активность и в каком объеме.

Таким образом, граждане, которые работают в больших и малых компаниях, смогут на законных основаниях без отрыва от производства и потерь в зарплате заниматься физической культурой и спортом. В результате должна повыситься производительность труда, улучшиться корпоративная культура занятий спортом и профилактика производственного травматизма.

«Из опыта СССР мы помним, что была популярна производственная гимнастика, которая давала большой положительный эффект. Наверное, есть смысл к этому вернуться», — заключила Ольга Павлова.