Ольга Павлова проголосовала на выборах в Госдуму

Депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу VIII созыва. Свой выбор парламентарий сделала на избирательном участке №389, который находится в казанском лицее № 121.

Парламентарий подчеркнула, что выборы — это возможность повлиять на будущее всей России.

«Граждане сами выбирают избранников, которым доверяют право представлять и защищать права и интересы людей. Поэтому в новую Государственную Думу должны прийти авторитетные, деятельные люди», — заметила она.

Павлова отметила, что Госдума — это главный орган в законодательном процессе страны. А от качества принимаемых законов зависит очень многое, так как они влияют на все сферы жизни граждан.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Ольги Павловой