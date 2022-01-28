Ольга Павлова рассказала об успешных проектах по развитию массового спорта в Татарстане

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Татарстан уделяет большое внимание развитию детского спорта. Так, в республике реализуется система школьных лиг, проводятся различные соревнования, реализуются социально-спортивные проекты. Подробнее на них остановилась региональный координатор проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ», заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Если мы говорим о массовом детском спорте, безусловно, здесь главными задачами являются увеличение массовости и выявление талантливых детей. Одними из инструментов реализации этих поставленных целей являются, конечно, проекты партии „Единая Россия“ „Детский спорт“ и „Спорт без границ“, которые реализуются совместно с министерствами образования и спорта», — отметила она.

Также в республике создана система школьных лиг — один из эффективных проектов развития детско-юношеского спорта в республике.

«В Татарстане успешно функционируют школьная баскетбольная и волейбольная лиги. В сезоне 2021-2022 учебного года в муниципальном этапе школьной баскетбольной лиги „КЭС-БАСКЕТ“ приняли участие 1493 школьные команды. А за четыре года реализации проекта „Школьная волейбольная лига“ в соревнованиях приняли участие более 4 тыс. школьных команд», — поделилась заслуженный тренер России.

По ее словам, опыт татарстанских школьных волейбольных лиг будет учтен в 10 десяти регионах страны, принимающих в 2022 чемпионат мира по волейболу.

Помимо этого, в Татарстане придается большое значение популяризации массовых занятий физической культурой и спортом. Реализуются комплексные программы спортивных мероприятий TIMERMAN и социально-спортивный проект «Зеленый фитнес», в которых участвуют и представители руководства республики.

За 2021 год TIMERMAN провел 12 мероприятий в различных городах Татарстана, участниками которых в общей сложности стали 28 тыс. человек из 105 городов России. Самый титулованный забег, «Казанский марафон», принял более 14 тыс. любителей бега из 67 регионов России и 29 стран мира. А в рамках проекта «Зеленый фитнес», проводящего бесплатные спортивные занятия в общественных пространствах городов, за 2021 год в Татарстане состоялось 1,5 тыс. мероприятий с участием более 100 тыс. человек.