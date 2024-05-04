Ольга Павлова про деда, погибшего на войне: «Долгие годы он числился пропавшим без вести»

Фото из личного архива Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова приняла участие в онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья», приуроченном ко Дню Победы. Она рассказала «Татар-информу» о своем деде Николае Павлове, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

Фото из личного архива Ольги Павловой

Николай Емельянович Павлов родился в 1911 году в селе Алексеевское Волжского района Марийской АССР. Он героически погиб под Воронежем — в боях на Чижевском плацдарме в сентябре 1942 года.



«У моего деда было четверо детей, когда он ушёл на фронт. С началом войны самому старшему сыну, моему отцу, было всего 10 лет. Он участвовал в одном из самых ожесточенных и кровопролитных боев в истории войны. Долгие годы он числился пропавшим без вести. Моя семья искала дедушку, для нас была большая радость, когда пришло письмо с места захоронения и с его имени была снята печать „без вести пропавший“. Бабушка до самой смерти верила, что муж вернётся домой», — рассказала собеседница информагентства.

Фото из личного архива Ольги Павловой

Николай Павлов похоронен в братской могиле на Чижовском плацдарме – одной из самых крупных времён Великой Отечественной войны. Здесь нашли последний приют более 15 тысяч военнослужащих, из которых 11,5 тысячи опознаны. Имена еще 3,5 тыс. по-прежнему неизвестны.

Имя дедушки Ольги Павловой увековечено на мемориале памяти всех защитников Воронежа в годы войны.



«В сражениях на воронежской земле погибло около 400 тысяч советских воинов. Эта битва создала все условия для победы наших войск под Сталинградом. В нашей семье из поколения в поколение переделается история дедушки, она сыграла большую роль в судьбе моего отца. Каждый год мы с семьей направляем букет цветов к месту захоронения. Мы никогда не забудем героический подвиг наших советских солдат», — добавила она.

Фото из личного архива Ольги Павловой

Ольга Павлова также поблагодарила президента России Владимира Путина за введение в Уголовном кодексе РФ статьи, которая подразумевает уголовную ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. «Это наш ответ всем тем, кто пытается изменить нашу историю и приуменьшить вклад в победу», — пояснила собеседница агентства.



В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.