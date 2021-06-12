Ольга Павлова присоединилась к параду дружбы народов в Казани

Сегодня, в День России, депутат Государственной Думы Ольга Павлова присоединилась к праздничным мероприятиям в Казани. В том числе она приняла участие в параде дружбы народов, который состоялся на Кремлевской набережной, сообщает пресс-служба парламентария.

Парад начался от НКЦ «Казань». Сотни молодых людей в национальной одежде Индии, Вьетнама, Южной Кореи, Туркменистана, Беларуси, Армении и Азербайджана прошли по набережной. Россия была представлена участниками не только в русских и татарских, но и в башкирских, удмуртских, марийских и других национальных костюмах.

«Важно не забывать, что Россия — это многонациональная и многокультурная страна. Мы все разные, но в этом наше богатство и наше единство. Поздравляю всех россиян с праздником! Желаю крепкого здоровья, энергии, мира и добра» — пожелала Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой.