Ольга Павлова приняла участие во встрече митрополита Татарстанского со спортсменами

Фото: пресс-службы Казанской епархии

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с призерами II Всероссийских спортивных игр святого благоверного великого князя Александра Невского. Встреча прошла в Казанском Богородицком монастыре. Во встрече также приняли участие вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, заслуженный тренер РФ, член общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова, заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, исполнительный директор Федерации хоккея РТ, чемпион России 1998 года в составе хоккейного клуба «Ак Барс» Кирилл Голубев, председатель комиссии по вопросам физкультуры и спорта Казанской епархии иерей Василий Крючков, тренеры по самбо Эдуард Водяшев и Ильдар Салахов, тренер по хоккею Даниэль Насыбуллин, тренер по настольному теннису Юлия Шахова.

Глава Татарстанской митрополии особое внимание в беседе с ребятами уделил подвигам русских святых, в частности подвигам благоверного князя Александра Невского — прославленного полководца, одержавшего военные победы в молодом возрасте.

В завершение встречи митрополит Татарстанский пожелал ребятам новых спортивных побед и вручил памятные подарки.

«Очень приятно, что сегодня многие спортивные соревнования носят имена наших исторических героев России, которые сделали очень много для сохранения целостности, традиционности и независимости нашей страны. Александр Невский - великий полководец, посвятивший жизнь объединению русских земель и показавший силу русского воинства в Невской битве со шведами, Ледовом побоище с рыцарями Тевтонского ордена и многих других битвах. Сегодня в российской армии он один из наиболее почитаемых святых наряду с Георгием Победоносцем» - поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Также она отметила, что подрастающему поколению необходимо знать историю России и продолжать славные традиции победителей, в том числе и на спортивной арене.

«Сегодня в зоне СВО наши подразделения идут в бой со знаменами с изображением лика Христа. Точно под такими же знаменами отстаивали русские земли полки Александра Невского. Как и в древние времена, с нами Бог и мы победим», - подчеркнула Ольга Павлова.