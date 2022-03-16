Ольга Павлова приняла участие в заседании Президиума Федерации синхронного плавания РФ

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России, Ольга Павлова приняла участие в заседании Президиума Федерации синхронного плавания России.

В ходе заседания члены президиума обсудили вопросы подготовки и возможность участия сборных команд России в международных соревнованиях в текущем году. Проведение международных комплексных соревнований по водным видам спорта летом 2022 года.

«Нами было принято историческое решение проводить на спортивных объектах Татарстана где уже проводились Первенство мира и Этапы мировой серии по водным видам спорта комплексных турниров, в первую очередь для спортсменов юниорского возраста 15 – 18 лет и юношеского 13 – 15 лет. Для нас очень важно сохранить резерв» - заявила Ольга Павлова

Так же спикер пояснила, что в данных условиях принимать решение о возможном участии или неучастии сборных команд России в международных соревнованиях, будет тренерский штаб во главе с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской, исходя из вопросов безопасности наших спортсменов.

«Европейская Федерация (LEN) уже отстранила российских спортсменов от соревнований Первенство Европы а Первенсто мира этого года должно пройти в США и Канаде и российских спортсменов там видеть не хотят. В условиях развернутой гибридной войны, нельзя подвергать несовершенно летних спортсменов и их тренеров риску, поэтому было принято решение начать проработку организации международных турниров на лучших площадках России, одной из которых является Татарстан» - пояснила решение президиума Федерации Ольга Павлова

По итогам совещания единогласным решением президиума кандидатуры трёхкратной олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной и главного тренера юниорская сборная команды России Натальи Мендыгалиевой были выдвинуты для включения в Техкомитет и Комиссии по спортсменам и тренерам Международной федерации плавания (FINA). Кроме этого, Федерацией синхронного плавания России принято решение о подготовке открытого письма к международному спортивному сообществу в ответ на их, мягко говоря, недружественные, а по факту - оскорбительные высказывания в социальных сетях, и в частности от украинских спортсменов.