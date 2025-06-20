Ольга Павлова приняла участие в заседании по сохранению духовно-нравственных ценностей

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Член Общественной палаты РФ, советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова приняла участие в заседании Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Мероприятие прошло на площадке казанского Культурного центра имени А. С. Пушкина.

Заседание открыл председатель комиссии Ринат Патеев выступлением «Межконфессиональное служение как форма социального активизма религиозных организаций». Далее Ольга Павлова поделилась проектами, которые реализует ФСО «Динамо» РТ

«Сегодня в условиях специальной военной операции адресная поддержка военнослужащих и их семей является нашей святой обязанностью. На постоянной основе оказывается помощь батальону «Казань» гвардейского 291-го полка, мирному населению подшефных городов Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики, семьям защитников Отечества. Одной из инноваций является проект «Инклюзивная семейная спортивная суббота» – это уникальная программа совместных занятий физической культурой здоровых спортсменов и ребята с особенностями интеллектуального развития», – отметила в своем выступлении общественница.

В ходе заседания были заслушаны доклады татарского общественного деятеля и историка Искандера Гилязова, который подробно остановился на традициях благотворительности у татар Среднего Поволжья и Приуралья в дореволюционной России. С благотворительными инициативами Русского национально-культурного объединения Татарстана, такими как акции «Письмо солдату» и «Помоги собраться в школу», выезды с гуманитарной помощью на новые территории, поделилась его руководитель Ирина Александровская. А настоятель Новоиерусалимского архиерейского собора Казани отец Роман Модин рассказал о роли старообрядцев в социальной деятельности и воспитании молодежи.

В работе заседания также приняли участие директор АНО «Центр социальной помощи «Благовещение» Майя Шильникова и главный специалист Благотворительного фонда «Закят» Гюзелия Валиуллова.

По итогам заседания было принятое решение об организации акции по сбору книг для открывшейся в Лисичанске библиотеки. Также члены комиссии вышли с предложением учредить почетный знак отличия для лиц, участвующих в организации, доставке и сборе помощи, а также тех, кто проявляет особые заслуги в помощи СВО. Знак послужит символом благодарности и мотивации, но также его обладатель должен получать социально-экономические гарантии, например, льготы, компенсации или дополненные выплаты.

В завершении заседания Ольга Павлова вручила гражданскому активисту, волонтеру, предпринимателю Азату Биктяшеву медаль «За помощь фронту».