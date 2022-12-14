Ольга Павлова призвала предоставить детям с ОВЗ возможность сдавать ГТО

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Сегодня важно предоставить возможность сдавать нормы ГТО по специальным программам детям с ограниченными возможностями здоровья, считает член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», координатор региональных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова. Такое мнение она выразила на заседании дискуссионного клуба по вопросам ГТО.

Открывая заседание, председатель совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Светлана Захарова отметила, что ГТО – это один из эффективных сегодня инструментов воспитания молодежи. «Сегодня наша площадка посвящена теме ГТО и патриотическому воспитанию. Как показали последние события, нам очень внимательно необходимо работать как с молодежью, так и со старшим поколением. Мы хотим выйти на это через ГТО», – пояснила она.

Павлова в свою очередь подчеркнула важность предоставления возможности сдачи норм ГТО по специальным программам и детям с ограниченными возможностями здоровья. «До сих пор этот вопрос не решен. Инвалиды и здоровые ребята имеют возможность сдавать нормы, а дети с ограниченными возможностями здоровья не имеют. Это правовой пробел тоже сегодня нужно закрыть. Есть поручение Министерства образования и науки России разработать новые школьные программы для всех категорий детей по физической культуре и спорту», – отметила она.



Кроме этого она отметила, что количество ступеней ГТО будет увеличено с 11 до 18, а также вводятся новые испытания – стрельба из пневматической винтовки, метание спортивных гранат и управление квадракоптером. «Есть поручение правительства Российской Федерации проводить во время каникул в загородных лагерях военно-патриотическте игры "Зарница" с обязательной сдачей норм ГТО», – добавила Павлова.



Дискуссионный клуб – это один из проектов сторонников партии «Единая Россия», целью которого является обсуждение наиболее актуальных вопросов и формирование предложений для дальнейшей проработки в органах законодательной и исполнительной власти.