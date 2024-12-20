Ольга Павлова приняла участие в старте программы ГТО в Запорожской области

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Запорожской области состоялся старт программы ГТО. В сдаче нормативов Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 20 учеников старших классов 15-й школы в Мелитополе.

«Как посол ГТО, я с гордостью отмечаю этот важный шаг в развитии региона. Более того, Республика Татарстан не просто выступает в роли наблюдателя, мы активно участвуем в этой работе. Регион нам не чужой, наш батальон "Казань" ведет героическую боевую работу как раз на Запорожской земле. Это наша общая история, наше общее будущее», – поделилась с журналистом «Татар-информа» член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

Также она отметила сдачу нормативов ГТО, как часть развития физкультуры, здорового образа жизни и единения нового региона с Россией.

«Я рада, что первые ребята из Запорожья успешно справились с нормативами. Это знак, что спорт объединяет, а мы, как одна семья, будем поддерживать и развивать новые региональные инициативы. Запорожье – спортивный регион, и мы будем продолжать следить за его успехами и помогать развиваться в этом направлении. Хочу выразить благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, председателю Региональной общественной организации "Готов к труду и обороне" РТ Эдуарду Иванову и исполнительному директору Региональной общественной организации "Готов к труду и обороне" РТ Артуру Сабитову за поддержку и успешное развитие проекта ГТО», – подчеркнула Павлова.