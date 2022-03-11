Ольга Павлова приняла участие в работе группы по реализации программы «Плавание для всех»

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Президент Федерации плавания России Владимир Сальников и вице-президент Федерации синхронного плавания России, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова приняли участие в совещании рабочей группы по реализации межведомственной программы «Плавание для всех» при Межведомственной комиссии при Минспорта РФ по развитию физической культуры и массового спорта.

На совещании были обсуждены вопросы об определении федерального оператора по реализации программы «Плавание для всех» и 12 пилотных регионов для ее экспериментального внедрения. Также были рассмотрены такие темы, как включение плавания в обязательные испытания комплекса ГТО, внедрение в процесс начального общего образования 36-часовой программы обучения плаванию. Кроме того, разговор шел об усилении работы по межведомственной координации для реализации программы «Плавание для всех».

«Нам безусловно нужно усилить работу по обучению плаванию детей разного уровня здоровья и детей-инвалидов, так как этот спортивный вид им жизненно необходим. У нас разработана Федерацией плавания РТ региональная программа и на данный момент проходит экспертную оценку в Министерстве образования РТ», — считает Ольга Павлова.

Кроме этого в связи с ведением массовых санкций против России многими западными компаниями на совещании был озвучен вопрос об импортозамещении комплектующих, используемых при сборке мобильных плавательных бассейнов.

«Сегодня этот вопрос стоит очень остро. Часть мобильных плавательных бассейнов укомплектованы импортными составляющими, выпускаемыми теми иностранными производителями, которые ввели санкции по поставкам в Россию. Необходимо совместно с Министерством промышленности России провести аудит и заблаговременно начать работу по поиску аналогов», — отметила Ольга Павлова.

По итогам совещания было принято решение проработать вопрос по душевому федеральному финансированию учреждений, реализующих данную программу, и инициировать ряд изменений в паспортах соответствующих национальных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Наука») и государственных программ в части реализации межведомственной программы «Плавание для всех» до 2030 года.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.