Ольга Павлова приняла участие в подведении итогов 26-го автоспортивного сезона в РТ

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова приняла участие в церемонии подведения итогов 26-го автоспортивного сезона в Татартане.

«Нацеленность только на первое место, верность чемпионским традициям Татарстана, верность командному духу — это те постулаты, которые исповедует наша федерация автомобильного спорта. Итоги понятны — россыпь медалей различного достоинства, рекордов», — поприветствовала участников мероприятия Ольга Павлова.

Она отметила, что кроме достижений взрослого автоспорта, лидерами которого несомненно являются команда «КАМАЗ-Мастер», в республике активно развивается и детский автоспорт. Популярность среди юных спортсменов традиционных соревнований по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан только растет.

«Автомобильный спорт в Татарстане имеет давние традиции и у его истоков стоял Президент Татарстана Рустам Минниханов. Но я, как координатор „Детского спорта“, хотела бы поблагодарить директора государственного бюджетного учреждения „Безопасность дорожного движения“ Рифката Минниханова, идеолога республиканского картингового движения, за его активное развитие в республике», — отметила Ольга Павлова.

На сегодняшний день картингом в республике занимается более двух тысяч юных спортсменов. В Татарстане действуют около 60 картинг-клубов.

«Представляете, сколько детей воспитало это движение. Автоспорт — это прежде всего соревнования. А любая форма соревнований способствует физическому и личностному развитию детей», — резюмировала Ольга Павлова.