Ольга Павлова приняла участие в отправке гуманитарного груза в Лисичанск и Рубежное

Фото: © Сария Фазульянова, Виктор Автономов / Благотворительный фонд «Добрая Казань»

Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова приняла участие в отправке гуманитарного груза в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное.

«В эту партию вошли детские вещи первой необходимости, средства гигиены, детское питание, одежда. Груз предназначен для родителей с детьми. Благодарю Татьяну Мерзлякову и ее команду "Доброй Казани" за оказанную помощь в сборе и погрузке такого долгожданного и необходимого груза», – поделилась Ольга Павлова.

Также она отметила, что комплектовать этот груз помогали и люди с инвалидностью.

«Было очень трогательно видеть, как люди, которым, казалось бы, самим нужна помощь собирали этот груз для малышей. Сами его упаковывали для передачи нуждающимся, как бы делясь с ними теплотой своих сердец. Это уже не первая отправка «Доброй Казани». Такие отправки в эти города происходят раз в два месяца. Это наша зона ответственности. Горжусь такими земляками и гражданами нашей республики. Такое проявление благородства, любви и бескорыстности конечно дорогого стоит», – подчеркнула Павлова.