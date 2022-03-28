Ольга Павлова приняла участие в открытой тренировке дворового клуба дзюдо «Авангард»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В казанском клубе дзюдо и самбо «Авангард» состоялась открытая тренировка, посвященная началу весенних школьных каникул. В занятиях приняла участие заслуженный тренер РФ, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

В тренировку были включены упражнения разминки и ОФП. Также заслуженный тренер разъяснила правила дыхательной гимнастики и поделилась методами восстановления организма после физической нагрузки.

«В клубе „Авангард“ никому не отказывают в занятиях. Слабые ребята, здесь становятся сильными. Сильными не только в физическом плане, но и сильными духом. Настоящими патриотами Татарстана и России», — считает Ольга Павлова.

Отдельно она отметила важность задачи снижения зависимости детей от гаджетов и организации их активного досуга, которую решают в том числе и такие спортивные клубы.

«Самое главное, чтобы дети были чем-то увлечены. Чтобы каждый из них нашел себе занятие по душе. Это может быть искусство, посещение музеев и театров. Пусть они растут здоровыми и счастливыми. Физическая культура, соревнования, работа секций — времяпрепровождение детей должно быть очень активным», — объяснила Ольга Павлова.

«Это первая в Татарстане дворовая команда дзюдо и самбо, в которой занимаются более 200 детей от трех до 17 лет. Здесь дети имеют возможность заниматься три раза в день, по наиболее удобному для них расписанию. Каждый день в период школьных каникул в клубе проходят различные спортивные соревнования по общей и специальной физической подготовке, а также по шашкам и шахматам», — подчеркнул старший тренер клуба дзюдо и самбо «Авангард» Руслан Шигабетдинов.

В ходе открытой тренировки также состоялись показательные выступления сборной команды Татарстана по дзюдо. Кроме того, прошли совместные с родителями забеги в лесном массиве на Дубравной, а также эстафеты. Все участники открытого урока получили памятные призы и подарки.