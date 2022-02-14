фото: Федерация хоккея РТ

Заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова приняла участие в открытии семейного фестиваля «Люблю папу, маму и хоккей», который прошел в Лаишево в рамках программы «Добрый лед» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, при поддержке Федерации хоккея РТ и руководства района.

«Это очень хороший турнир уже с пятилетней историей. История не столько про хоккей, сколько про вечные человеческие ценности любовь, отношение к ближнему, здоровый образ жизни, командный дух и патриотизм», — считает Ольга Павлова.

Участниками семейных хоккейных баталий в Лаишеве стали смешанные команды родителей и детей. Причем на коньки встали и мальчики, и девочки разных возрастов.

«Главное, что это получился семейный праздник. На лед в одной команде вышли родители с детьми. Яркие эмоции соревновательного момента. Поддержка и гордость родителей за своих детей и горящие глаза детей, смотрящих на своих родителей. Никакая награда не может сравниться с той радостью, восторгом и ощущением командного единства, которые переживают участники этих соревнований», — уверена Ольга Павлова.

Кроме этого, по ее словам, в программу мероприятия также вошли подготовка молодых тренеров, и работа с инвалидами — следж-хоккей.

«Как заявил Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия": крепкая, благополучная семья должна быть образом будущего России. Семейный фестиваль "Люблю папу, маму и хоккей" программы "Добрый лед" один из инструментов для достижения этого образа», — считает Ольга Павлова.