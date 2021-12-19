Ольга Павлова приняла участие в открытии инклюзивного фестиваля «Лидер First»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В столице Татарстана на базе Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма прошел инклюзивно-спортивный фестиваль «Лидер First». В открытии мероприятия приняла участие заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Все невозможное возможно. Спорт действительно не имеет границ. Все дети с разными особенностями развития здоровья должны заниматься спортом. И для них мы создаем все возможности», — обратилась Ольга Павлова к участникам фестиваля.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Она отметила, что самое важное, чтобы дети с особенностями развития получили все возможности для социализации, в том числе и в спортивной области.

«Появляются новые виды инклюзивного спорта. Женский флорбол, адаптивный туризм. О таком прогрессе в инклюзивном спорте совсем недавно можно было только мечтать», — считает Ольга Павлова.

Также она напомнила, что столица Татарстана скоро примет зимнюю Специальную Олимпиаду. «Мы делаем все для того, чтобы Казань стала всемирной столицей инклюзивного спорта. И сегодняшнее мероприятие — большой шаг к исполнению этой мечты», — уверена Ольга Павлова.