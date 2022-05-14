Ольга Павлова приняла участие в открытии финалов «Школьной футбольной лиги»

фото: пресс-служба Ольги Павловой

В казанском футбольном манеже «Максат» прошли матчи финального этапа «Школьной футбольной лиги». На играх в качестве почетного гостя побывала заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Данные школьные лиги — это пилотный татарстанский проект. В финальных играх примут участие 11 команд — победителей муниципальных этапов среди юношей и девушек. Всего в течение года в отборочных этапах приняли участие 75 команд из шести районов Татарстана», — подчеркнула Ольга Павлова.

Она отметила новизну подходов организаторов к запуску и работе республиканского проекта «Школьная футбольная лига». К примеру, одним из них стало оформление участникам любительского паспорта футболиста.

«Сегодня уже действует паспорт, выдаваемый РФС, который можно зарегистрировать в спортивной школе, но этот спортсмен не сможет выступать в рамках школьной лиги, так как это массовый, а не профессиональный спорт», — пояснила Ольга Павлова.

По ее мнению, оформление любительского паспорта футболиста — это очень хорошая практика. С этого документа начинает писаться футбольная судьба юного спортсмена. Когда же он дорастет до подписания контракта с профессиональным клубом, по этому паспорту будет видно, из какой школы он вышел и кто его готовил.

«Хочу поблагодарить председателя Федерации футбола РТ Александра Гусева за активное продвижение инициативы по созданию школьных лиг. Несомненно, здесь занимаются талантливые ребята, и не исключено, что кого-то из них мы увидим в списках профессиональных клубов», — резюмировала Ольга Павлова.