Ольга Павлова приняла участие в открытии инклюзивного фестиваля по юнифайд-чир-спорту

фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Казани прошел первый Республиканский инклюзивный фестиваль по юнифайд-чир-спорту. Его участниками стали семь команд из школ и лицеев Казани.

В мероприятии приняла участие заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«Работа программы юнифайд, в которой совместно тренируются и выступают по разным видам спорта здоровые спортсмены и школьники с ограниченными возможностями здоровья, стало доброй традицией. Этот чир-спорт включен в программу Спартакиады и Спецолимпиады. На следующий год и лучшие из участников этого фестиваля поедут в Сочи на всероссийские соревнования», — подчеркнула она.

Все участники фестиваля могли также попробовать свои силы в эстафетах, на туристической полосе препятствий и фитнес-станциях.

В команды вошли студенты кафедры адаптивной физической культуры и Поволжского университета и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были организованы по инициативе руководства Специальной Олимпиады РТ при поддержке кафедры адаптивной физической культуры и безопасной жизнедеятельности Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».