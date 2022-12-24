Ольга Павлова приняла участие в итоговом мероприятии «Инклюзивная спортивная суббота»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Казани прошло итоговое мероприятие проекта «Инклюзивная спортивная суббота», который развивается при поддержке Специальной Олимпиады России и Благотворительного фонда Владимира Потанина. В мероприятии приняла участие заслуженный тренер РФ, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Мы с почетным членом президиума Союза общественных деятелей РТ, многодетным отцом Алексеем Илюхиным подготовили 80 подарков для атлетов Специальной Олимпиады, которые пришли на это мероприятие вместе со своими родителями. У этих спортсменов есть большие успехи и достижения. Уровень некоторых уже настолько высок, что они уже выступают в специальных лигах», — заметила Ольга Павлова.

Всего в итоговом мероприятии приняли участие более 50 спортсменов, которые регулярно посещают занятия по гимнастике, танцевальному спорту, настольному теннису, а также спортсмены и тренеры молодежной футбольной команды «Добрыня».