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Спорт
23 апреля 2022  12:40
Дмитрий Киселев

Ольга Павлова приняла участие в эстафете на призы газеты «Республика Татарстан»

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Ольга Павлова приняла участие в эстафете на призы газеты «Республика Татарстан»
Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Казани прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан», посвященная 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. В забеге приняла участие и заслуженный тренер РФ по легкой атлетике, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Удалось неплохо пробежать дистанцию, хотя в последнее время практически не тренировалась. В забеге приняло участие много знаменитых спортсменов и тренеров, мои ученики, которых я когда-то тренировала. Эстафета — это встреча друзей, огромной семьи под названием спорт. И погода не подвела», — поделилась эмоциями она.

По словам Павловой, ей очень понравилось , что кроме спортивного сообщества в эстафете приняли участие много детей, разного уровня здоровья. Представители многих профессиональных спортивных команд раздали свои клубные майки детям, словно взяв над ними шефство.

«В рамках этой эстафеты прошел благотворительный забег, собранные средства от которого пойдут тем, кому они действительно очень нужны. Это очень хорошее начинание спортивного комитета исполкома Казани», — резюмировала Ольга Павлова.

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