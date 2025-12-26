Ольга Павлова приняла участие в акции «Ёлка щедрого возраста» для пожилых людей

Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова, глава социального Комитета Госсовета Татарстана Алексей Созинов и Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов посетили сегодня общественную организацию «Добрая Казань» и приняли участие в акции для лиц старшего поколения «Елка щедрого возраста», аналога благотворительной акции, направленной на исполнение новогодних желаний детей, «Елка желаний».

«Инициатор данной акции – руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова. С удовольствием приняла участие в данном проекте, сняв с елки конверт с новогодним желанием пенсионерки, инвалида второй группы Ирины Губайдуллиной. Она с сыном, инвалидом с детства проживает без родственников. Живут только на две пенсии, и помощи ждать неоткуда», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Ирина Константиновна мечтает о наборе кастрюль и продуктовом наборе на Новый год. Все это было ей передано.

«Когда-то в Татарстане зародилась ставшая сегодня федеральной акция «Елка желаний», и совершенно логично было бы дополнить ее новой «ветвью» для пожилых людей, попавших в тяжелую ситуацию. Обращусь к «Движению первых» с таким предложением», – добавила Павлова.

Акция «Елка щедрого возраста» организована на одной из площадок экосистемы «Доброй Казани» на Сеченова, 5. Каждый желающий может к ней присоединиться и исполнить новогоднее желание пожилых людей с непростой судьбой, сделав для них небольшое новогоднее чудо.

Фото предоставлены АНО «Добрая Казань»