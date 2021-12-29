Ольга Павлова приняла участие в акции «Доброе кино» для детей с ОВЗ

Фото : пресс - служба Ольги Павловой

В казанском кинотеатре «Мир» прошел показ фильма «Арахисовый сокол» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось в рамках акции «Доброе кино». Участниками показа стали 100 детей с различным уровнем здоровья.

Подробнее об акции рассказала координатор партийных региональных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ», заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Пришедшие ребята — это атлеты Спецолимпиады и их тьюторы, учащиеся адаптивной школы города Казани, а также юные дзюдоисты клуба „Авангард“. Да, все дети разные, но их объединяют спорт и физическая культура. Это основа идеологии нашего партийного проекта „Детский спорт“», — рассказала Ольга Павлова.

Фильм «Арахисовый сокол» рассказывает о преодолении человеком с особенностями ментального здоровья сложных жизненных ситуаций.

«Главного героя картины играет единственный в мире артист с синдромом Дауна, который окончил театральную школу и не понаслышке знает историю, рассказанную в фильме», — поделилась она.

Акция «Доброе кино» прошла в рамках «Календаря добрых дел» и была приурочена к Международному дню кино.

Организаторами выступили активисты Центра поддержки гражданских инициатив, сторонники партии «Единая Россия» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и «Татаркино».