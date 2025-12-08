Ольга Павлова приняла участие в фестивале агитбригад, посвященном Дню Героев Отечества

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В столице Татарстана на площадке Казанского суворовского военного ордена Почета училища прошел первый международный фестиваль агитбригад «Честь и Слава Героям Отечества», посвященный Дню Героев Отечества. В мероприятии приняла участие Член Общественной палаты РФ, член координационного совета ОПРФ по поддержке СВО, член общественного совета программы «Батырлар» Ольга Павлова.

Фестиваль открылся выступлением ансамбля жен участников СВО «Никто кроме нас» под руководством Лилии Култышевой и камерного государственного оркестра РТ с песней «Родина». С приветственным словом к участникам обратился Герой Российской Федерации, заместитель командующего 36 общевойсковой армии, выпускник Казанского суворовского училища 2000 года и выпускник Казанского высшего танкового командного училища 2005 года Семен Николаев.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие 16 команд из образовательных учреждений Татарстана, а также Белоруссии, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Крыма. В программе прозвучали стихи, песни, театральные постановки и видеопрезентации о героях-танкистах, суворовцах, кадетах и участниках СВО.

«Вместе с юными кадетами и учащимися школ, которые носят имена Героев России, мы вспомнили их бессмертные подвиги. Впечатлили видеоработы по сохранению исторической памяти команды из Белоруссии, а также поисковых отрядов города Керчи и участников фестиваля из города Санкт-Петербурга», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Также она отметила большую связь поколений, которая способствует формированию у молодого поколения активной гражданской позиции и чувства гордости за славные подвиги героев прошлого и настоящего во имя Отечества.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Как сказал Президент России Владимир Путин, бойцы СВО являются примерами не сказочных, а реальных героев. Жизнь и подвиг этих бойцов – замечательный пример для молодежи всей России. Только Казанское танковое училище воспитало 99 Героев СССР и России. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания "Герой России", к сожалению, 8 из них – посмертно», – отметила Павлова.

«Хочу поблагодарить организаторов мероприятия: начальника Казанского суворовского училища Валерия Миронченко, Общественную организацию "Союз танкистов России", а также Татарстанское региональное отделение партии "Единая Россия", которые всегда были в авангарде воспитательной и политической работы. И конечно, низкий поклон родителям героев, которые воспитали патриотов своей Родины», – добавила она.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

По итогам конкурса жюри определило победителей и лауреатов фестиваля: